adidas AG : Le courant acheteur devrait perdurer 25/06/2021 | 09:46 Jordan Dufee 25/06/2021 | 09:46 achat En cours

Cours d'entrée : 306.2€ | Objectif : 350€ | Stop : 280€ | Potentiel : 14.3% adidas AG a bénéficié dernièrement d'un retour des acheteurs marqué par une hausse de la volatilité et des volumes. Cette situation suggère une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 350 €. Synthèse Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 38.67 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Sous-secteur Chaussures de sport et d'extérieur Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ADIDAS AG -1.81% 68 051 NIKE, INC. -5.56% 210 294 FENG TAY ENTERPRISES CO., L.. 11.78% 7 021 KINGNET NETWORK CO., LTD. -3.83% 1 502 361 DEGREES INTERNATIONAL L.. 286.11% 1 111 HWASEUNG ENTERPRISE CO., LT.. 15.14% 875

Données financières EUR USD CA 2021 21 659 M 25 858 M - Résultat net 2021 1 482 M 1 769 M - Tréso. nette 2021 649 M 775 M - PER 2021 38,7x Rendement 2021 1,13% Capitalisation 57 047 M 68 051 M - VE / CA 2021 2,60x VE / CA 2022 2,36x Nbr Employés 54 722 Flottant 86,9% Prochain événement sur ADIDAS AG 30/06/21 Sustainable Investing Conference Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 37 Dernier Cours de Cloture 292,50 € Objectif de cours Moyen 312,81 € Ecart / Objectif Moyen 6,94% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Kasper Bo Rørsted Chief Executive Officer Harm Ohlmeyer Chief Financial Officer & Labor Director Thomas Hermann Rabe Chairman-Supervisory Board Martin Shankland Head-Global Operations Herbert Kauffmann Member-Supervisory Board