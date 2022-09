adidas AG : Une zone support en soutien 15/09/2022 | 08:24 achat En cours

Cours d'entrée : 141.68€ | Objectif : 161.06€ | Stop : 132€ | Potentiel : 13.68% La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre adidas AG. En effet, la zone support actuellement testée des 141.98 EUR arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 161.06 €. Synthèse La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Sous-secteur Chaussures de sport et d'extérieur Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ADIDAS AG -43.80% 25 819 NIKE, INC. -35.80% 167 835 ON HOLDING AG -49.14% 6 063 FENG TAY ENTERPRISES CO., L.. -24.41% 4 962 XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS.. -20.15% 3 315 KINGNET NETWORK CO., LTD. 32.47% 2 333 361 DEGREES INTERNATIONAL L.. -3.25% 1 019 HWASEUNG ENTERPRISE CO., LT.. -23.74% 559

Données financières EUR USD CA 2022 23 591 M 23 591 M - Résultat net 2022 1 309 M 1 309 M - Tréso. nette 2022 227 M 227 M - PER 2022 20,6x Rendement 2022 2,19% Capitalisation 25 819 M 25 819 M - VE / CA 2022 1,08x VE / CA 2023 1,01x Nbr Employés 60 661 Flottant 84,8% Prochain événement sur ADIDAS AG 09/11/22 Q3 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 32 Dernier Cours de Clôture 142,30 € Objectif de cours Moyen 199,00 € Ecart / Objectif Moyen 39,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kasper Bo Rørsted Chairman-Management Board & CEO Harm Ohlmeyer Senior Vice President-Brand Finance Thomas Hermann Rabe Chairman-Supervisory Board Andreas Hubert Group Chief Information Officer Martin Shankland Head-Global Operations