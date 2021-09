Adidas : Credit Suisse réduit sa cible, préoccupé par l'Asie

Credit Suisse maintient sa note ' neutre ' sur le titre Adidas et réduit son objectif de cours de 310 à 300 euros.



L'analyste réduit aussi ses prévisions de BPA pour 2021 et 2022 de 5,5%, notamment en raison de l'arrêt pendant dix semaines de la production au Viêtnam, pays qui abrite 28% de la production totale du groupe.



Bien que la production soit en train de redémarrer, le broker estime que cet épisode vietnamien devrait probablement affecter le chiffre d'affaires d'Adidas jusqu'au 2e trimestre 2022, d'environ 250 ME/trimestre.



Credit Suisse fait aussi part de ses craintes quant au ralentissement du marché chinois au 3e trimestre 2021, une situation qui pourrait se prolonger en raison de la pandémie et des tensions politiques - avec notamment un sentiment anti-occidental lié aux préoccupations états-uniennes autour du sort réservé aux Ouïghours.





