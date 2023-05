Adidas : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse confirme son opinion Sous performance sur le titre mais relève son objectif de cours à 112 E (contre 106 E) sur la base de 25x le BPA 2025E.



' Nous ne doutons pas de la reprise substantielle de la notoriété de la marque, de la dynamique des ventes et des marges. La question que nous nous posons est celle de la rapidité de cette reprise dans un secteur fragmenté et plus concurrentiel, et ce qui est déjà actualisé dans le prix actuel de l'action ' indique le bureau d'analyses.



Credit Suisse apporte des changements assez minimes aux prévisions avec des marges EBIT propres de 0,5%, 3,9% et 5,4% pour les 3 prochaines années (contre 0,2%, 3,5%, 5,1%) et ses prévisions de BPA sont 36% et 38% en dessous du consensus pour 2024 et 2025.



' Revenir à une marge de 7,5% en 2 ans semble très exigeant, étant donné les retards inhérents à l'industrie des articles de sport, et ce serait nettement plus rapide que ce que Bjorn Gulden (DG) a réussi à faire chez Puma ' indique Credit Suisse.



' Les ventes étant susceptibles de ralentir au cours des deux prochains trimestres, le principal catalyseur que nous attendons est la promesse d'un CMD et d'un plan quinquennal, même si le calendrier n'est pas très clair ' rajoute le bureau d'analyses.



