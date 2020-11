Adidas : Crédit Suisse reste à 'sous-performance'

11/11/2020 | 15:11

Crédit Suisse maintient son opinion 'sous-performance' sur Adidas tout en rehaussant son objectif de cours de 240 à 250 euros, dans le sillage de 'changements minimaux' apportés à ses prévisions pour le fournisseur allemand d'articles de sport pour 2020.



Le broker remonte ainsi son profit opérationnel attendu pour cette année à 694 millions d'euros, au lieu de 682 millions en estimation précédente, mais estime que le troisième trimestre supérieur aux attentes n'a été que 'de basse qualité'.



