Adidas : Stifel relève son objectif de cours

Stifel conserve sa note Conserver sur le titre Adidas mais relève son objectif de cours de 135 à 140E.



Le nouveau directeur Bjørn Gulden a confirmé ' son ambition de restaurer une croissance de 10% du chiffre d'affaires et une marge d'exploitation à deux chiffres avant 2028, malgré la perte de Yeezy et les défis en Chine ', souligne l'analyste pour qui M. Gulden est encouragé par ' la Performance, +19% au cours de l'exercice 22 '.



En tenant compte d'une croissance des ventes plus forte et malgré Yeezy, Stifel prévoit des marges EBIT ' de 8,5% en 2025 et de 10,0% en 2026 '.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.