Adidas : UBS abaisse son objectif de cours

UBS confirme son conseil neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 133 E (contre 150 E) après l'annonce des résultats 2022 et des prévisions 2023.



' Nous pensons que les investisseurs doivent se préparer à un redressement plus lent de la marge EBIT dans le cadre du redressement d'adidas ' indique UBS.



adidas s'attend à ce que les ventes neutres en devises diminuent à un chiffre en 2023. Le bénéfice d'exploitation sous-jacent de la société devrait se situer autour du seuil de rentabilité.



adidas prévoit des coûts exceptionnels pouvant atteindre 200 millions d'euros en 2023. La société s'attendrait à enregistrer une perte d'exploitation de 700 millions d'euros en 2023.



