Adidas : Jefferies relève sa recommandation

Jefferies passe de 'conserver' à 'achat' sur Adidas, avec un objectif de cours rehaussé de 270 à 340 euros, jugeant qu'un 'examen plus approfondi du plan 2025 d'Adidas encourage à l'optimisme lorsque l'on considère la fourchette cible de marge allant de 12 à 14%'.



Conforté dans son hypothèse d'une progression des ventes à un pourcentage 'dans le haut de la plage à un chiffre', le broker voit une croissance annuelle moyenne de 22% du rendement total pour les actionnaires sur 2021-2025.



Jefferies considère l'action du fournisseur allemand d'articles de sport comme 'maintenant sous-appréciée', sur la base de ratios 2023 PE (cours sur BPA) de 23,2 fois et PEG (PE rapporté au taux de croissance des bénéfices) inférieur à 1,6 fois.



