Berenberg relève Adidas à 'Achat' - objectif relevé à 180 euros

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a relevé la recommandation d'Adidas de "conserver" à "acheter" et a relevé son objectif de cours de 160 à 180 euros. Le marché est devenu trop prudent sur la rentabilité de l'équipementier sportif et il a lui-même dégradé le titre en septembre après trois avertissements sur résultats, a écrit l'analyste Graham Renwick dans une étude publiée mardi. En 2023, il devrait certes y avoir encore des vents contraires, mais le nouveau patron Björn Gulden a fait table rase du passé avec ses nouvelles perspectives. Il a en outre la réputation de promettre moins que de réaliser. Avec la bonne stratégie et sa mise en œuvre ainsi que des investissements, Adidas est en bonne position pour l'importante année sportive 2024. L'estimation du résultat d'exploitation (Ebit) de Renwick pour l'année prochaine est, selon ses propres indications, de 30 pour cent supérieure aux prévisions du consensus. Et même sur cette base, Adidas se négocie avec une décote de 20 % par rapport à Nike, a-t-il souligné./gl/ck

