Deutsche Bank Research recommande d'acheter Adidas - objectif 170 euros

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research a maintenu sa recommandation à "acheter" sur Adidas avec un objectif de cours de 170 euros. Le fabricant d'articles de sport a fait tomber le marteau des prévisions 2023 bien plus que ne l'attendaient les investisseurs, a écrit l'analyste Adam Cochrane dans une étude publiée vendredi. Il y avait certes le risque qu'un nouveau président du conseil d'administration soit plus conservateur, mais les attentes ont été revues plus nettement à la baisse par rapport à la fourchette prévue. Si l'on veut voir les choses du bon côté, on peut dire que tous les éléments négatifs sont désormais sur la table et que les attentes pourraient donc être dépassées à l'avenir. Néanmoins, il faut d'abord plus de clarté en ce qui concerne la capacité bénéficiaire et l'impact de la base inférieure pour 2023 sur 2024 et les prévisions à plus long terme. Les estimations consensuelles du résultat d'exploitation (Ebit) pour 2024 et 2025 devraient chuter de 20 %. Des baisses similaires sont à prévoir pour le cours de l'action /ajx/edh.

