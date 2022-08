adidas : RBC reste positif après le départ surprise du DG

Royal Bank of Canada a renouvelé lundi son opinion 'surperformance' sur adidas, assortie d'un objectif de cours de 190 euros, suite à l'annonce surprise du prochain départ de son directeur général Kasper Rorsted, programmé pour l'année qui vient.



Dans une note de réaction, le broker évoque une décision 'inattendue' sachant que le mandat du dirigeant avait été prolongé, l'an dernier, jusqu'en 2026.



RBC dit prévoir malgré tout une réaction favorable de la part du marché au vu des difficultés qui entouraient l'activité du groupe depuis quelques années.



Il rappelle en effet que la croissance du chiffre d'affaires d'adidas s'est avérée très inférieure à celle de ses rivaux Puma ou Nike au cours des dernières années.



Selon RBC, l'homme de la situation, pour succéder à Kasper Rorsted, disposerait donc d'une bonne expérience à la fois dans la conception de produits, le marketing et la vente, que ce soit dans les équipements sportifs ou des métiers relativement proches.



'Une telle approche permettrait à l'entreprise de combler les retards qu'elle affiche dans des domaines comme les chaussures de mode ('lifestyle') et à mieux commercialiser les produits qui marchent bien', conclut-il.



