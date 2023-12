(nouveau : cours, tendance du secteur et commentaire d'analyste)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le fabricant américain de vêtements de sport Nike a réservé une mauvaise surprise à l'ensemble du secteur. Le groupe a déçu les investisseurs jeudi soir avec ses déclarations sur l'évolution de son chiffre d'affaires. L'action s'est effondrée de près de 12 pour cent dans les échanges post-boursiers à New York, entraînant dans sa chute les titres d'Adidas et de Puma en Allemagne vendredi matin.

L'action Adidas, l'une des dernières du Dax, a perdu environ six pour cent, et Puma, la valeur la plus faible du MDax, a perdu autant. "Les déclarations de Nike n'étaient plus aussi pertinentes pour les cours de ses concurrents au cours des derniers trimestres, mais cette mauvaise nouvelle devrait également peser sur Adidas et Puma", avait déjà pronostiqué un trader avant l'ouverture de la bourse.

Nike s'attend à une légère baisse de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Au quatrième trimestre, les recettes devraient à nouveau augmenter, mais seulement d'un faible pourcentage à un chiffre. Le chiffre d'affaires dans la région importante de la Grande Chine a manqué les attentes du marché malgré une augmentation.

"Les perspectives de chiffre d'affaires déprimées devraient être au centre de l'attention", a écrit l'analyste Randal Konik de Jefferies en faisant référence à la réaction des investisseurs. Le deuxième trimestre écoulé montre un affaiblissement de la demande. "Ce n'est pas bon", a jugé l'expert, en se référant notamment à une baisse de la demande en Amérique du Nord. C'est aussi une région de vente importante pour Adidas et Puma.

L'analyste Matthew Boss de JPMorgan a fait remarquer que Nike ne s'attendait plus qu'à une augmentation de 1 % de son chiffre d'affaires en 2024. Ce chiffre est à comparer à une estimation consensuelle de plus 3,7 pour cent. Des vents contraires soufflent sur l'entreprise en raison de la conjoncture en Chine et dans la région Europe, Proche-Orient et Afrique. Les ventes sur les canaux de distribution numériques, de plus en plus importants, sont marquées par des réductions de prix et des incitations à l'achat.

Ce dernier point devrait également entraîner les cours des détaillants de mode en ligne vers le bas vendredi. Dans le Dax, Zalando a été le plus grand perdant avec moins 6,5 pour cent, devant Adidas. A la Bourse de Londres, Asos a perdu 2,2 pour cent. Le secteur européen de la distribution était le deuxième plus faible du tableau sectoriel, derrière les valeurs technologiques.