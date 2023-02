AKTIE IM FOKUS/'Avertissement sur résultats en triple exemplaire' : Adidas en chute libre

FRANCFORT (dpa-AFX) - Un nouvel avertissement sur le chiffre d'affaires et les résultats de l'équipementier sportif Adidas a mis fin brutalement vendredi au rebond de son action. La fin du partenariat avec le rappeur Kanye West (marque Yeezy), controversé pour ses propos antisémites, continue de peser sur le groupe pour la nouvelle année.

L'action s'est effondrée de 11,6% à 138,10 euros dans un marché global affaibli en fin de Dax. Elle est ainsi tombée à son plus bas niveau depuis le début de l'année, perdant les trois quarts de ses gains de début d'année. Le titre est également passé sous la ligne graphique des 200 jours, très surveillée, qui signale la tendance à long terme de l'action. La ligne de 50 jours à moyen terme, située à un peu moins de 137 euros, a finalement apporté un soutien.

Le conseil d'administration veut certes examiner comment il peut utiliser les produits Yeezy issus de la collaboration de mode avec l'artiste. Toutefois, il estime qu'il est également possible de rester assis sur la marchandise. Cela réduirait le chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard d'euros et le résultat d'exploitation d'un demi-milliard d'euros en 2023.

"Ça vient par trois", a titré Chiara Battistini, analyste chez JPMorgan, dans sa première réaction, faisant allusion aux fameuses trois bandes de la marque. "En fait, c'est le troisième avertissement sur résultats en quatre mois". Pour la présentation des résultats définitifs le 8 mars, certaines questions devraient maintenant être clarifiées, notamment en ce qui concerne les effets exceptionnels positifs et négatifs. "Un message clair de la part de la société est important pour évaluer le caractère court ou long terme des problèmes de résultats".

Les analystes de Jefferies et d'Oddo ont aussitôt réagi en abaissant leur note d'investissement. Ainsi, l'analyste James Grzinic de Jefferies a supprimé sa recommandation d'achat sur l'action Adidas, même s'il a relevé son objectif de cours de 140 à 150 euros. "Il n'est plus aussi facile de fermer les yeux sur les problèmes de l'équipementier sportif", a-t-il écrit. La récente confirmation par l'entreprise que le creux de la vague sera sans doute encore plus bas en 2023 devrait effrayer de nombreux investisseurs.

Andreas Riemann, analyste chez Oddo BHF, est désormais encore plus négatif sur le titre. Sa nouvelle opinion est "sous-performance". Il a réduit l'objectif de cours de 124 à 120 euros. Les perspectives de l'équipementier sportif pour 2023 sont nettement inférieures aux attentes, écrit-il. L'ampleur de la baisse des bénéfices cette année est une surprise négative. Le fait que les produits Yeezy ne seront probablement plus vendus n'est pas le seul problème pour le groupe du Dax. Adidas a trop de produits, ignore le commerce de gros et est trop décentralisé, a-t-il critiqué.

Le jugement de Jörg Frey, analyste chez Warburg Research, est en revanche très différent. Il a maintenu sa recommandation d'achat et a seulement légèrement réduit l'objectif de cours de 180 à 175 euros. Les perspectives pour 2023 sont certes une déception, mais toutes les nouvelles négatives devraient maintenant être sur la table, écrit-il. "Avec cette publication, le creux du cycle des nouvelles devrait être atteint. Nous nous attendons à ce qu'Adidas surprenne positivement au vu de ces prévisions peu exigeantes". Il conseille aux investisseurs de profiter du recul du cours de l'action pour renforcer leurs positions./ck/ngu/mis