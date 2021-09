Adidas: Deutsche Bank abaisse sa cible

Deutsche Bank a maintenu son opinion d'Achat sur le titre Adidas, mais a abaissé son objectif de cours de 360 à 350 euros par action. La banque allemande justifie cette révision par le profit warning de Nike, la semaine passée, en raison de problèmes d'approvisionnement. L'analyste abaisse donc ses prévisions de ventes 2021 de l'équipementier allemand d'environ 1% et de la marge brute de 90 points de base (à 51,2%) en raison du mix pays et de l'augmentation des coûts de transport. L'Ebit est lui abaissé d'environ 4% pour obtenir une marge de 9,7% sur l'exercice.



"C'est peut-être trop conservateur, étant donné qu'il s'agit essentiellement d'un problème d'approvisionnement, mais nous répercutons la baisse sur les années suivantes, avec une baisse d'environ 4 % de l'Ebit pour les exercices 2022 et 2023", ajoute Deutsche Bank.



Le broker prévoit ainsi un chiffre d'affaires de 5,764 milliards d'euros au troisième trimestre (contre 5,849 millions d'euros au T3 2019) et un Ebit de 651 millions d'euros (contre 897 millions d'euros T3 2019).