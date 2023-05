Adidas au plus haut depuis août 2022 après des 'chiffres encourageants'.

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Des résultats trimestriels meilleurs que prévu ont propulsé vendredi l'action Adidas à son plus haut niveau depuis mi-août 2022. Vers midi, elles gagnaient largement 8,2% à 169,24 euros en tête du Dax. Avec une hausse d'environ un tiers, ils sont, après Rheinmetall, les plus grands gagnants de l'indice phare de 40 valeurs depuis le début de l'année. Les analystes se sont montrés dans l'ensemble positivement surpris par les principaux chiffres clés, le chiffre d'affaires au premier trimestre et le résultat opérationnel.

Le fabricant d'articles de sport a certes commencé l'année en demi-teinte, mais il n'a pas fait aussi mal qu'on le craignait, a écrit par exemple l'analyste Volker Bosse de la Baader Bank. Piral Dadhania de la banque canadienne RBC a parlé d'un "trimestre encourageant".

La Deutsche Bank ou encore le cabinet d'analyse Jefferies sont encore plus positifs : bien que l'équipementier sportif soit en plein processus de transformation et que des inquiétudes sur la demande aux États-Unis et en Europe pèsent actuellement sur lui, les affaires ont été meilleures que ne le laissait prévoir le plan annuel de croissance organique du chiffre d'affaires, selon James Grzinic. "Dans l'ensemble du groupe, les ventes ont dépassé les attentes, sauf en Amérique du Nord", a souligné l'analyste de Jefferies. Adidas a donc été en mesure de dépasser ses prévisions en 2023.

L'analyste Adam Cochrane de Deutsche Bank Research a même critiqué, après les chiffres meilleurs que prévu, le fait que les objectifs annuels n'aient été que maintenus et non relevés. Il a également qualifié de décevante la décision toujours en suspens concernant les stocks de la marque "Yeezy". Il s'agit toutefois d'une question compliquée.

Adidas prévoit une baisse de son chiffre d'affaires à un chiffre en 2023, hors effets de change, en raison d'un risque accru de récession en Amérique du Nord et en Europe et d'incertitudes concernant la reprise en Chine. Les prévisions incluent également une perte de chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros dans le cas où Adidas ne parviendrait pas à vendre le reste de ses produits Yeezy.

Ces articles sont issus d'un partenariat avec le rappeur Kanye West. Adidas en avait tiré des bénéfices considérables par le passé. En 2022, le groupe avait toutefois mis fin à cette coopération, notamment en raison d'accusations d'antisémitisme à l'encontre du rappeur. Au premier trimestre, Adidas a donc perdu 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. On ne sait toujours pas ce qu'il adviendra des produits. Les options vont de la vente, qui pourrait inclure le don des bénéfices à des organisations, à la destruction de la marchandise.

L'analyste de Jefferies Grzinic attend également des commentaires du conseil d'administration d'Adidas sur le niveau généralement élevé des stocks dans le secteur et sur les chaînes d'approvisionnement, ainsi que sur la déconsolidation de la marque Yeezy chez Adidas, lors de la conférence des analystes qui se tiendra dans l'après-midi. Pour analyser le rapport trimestriel d'Adidas et y voir plus clair, il faut davantage de précisions, a-t-il constaté./ck/lew/jha/

