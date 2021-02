Adidas : bien orienté avec un relèvement de broker

Adidas grimpe de plus de 4% à Francfort, avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 268 à 338 euros sur le titre du fournisseur allemand d'articles de sport.



'Des stocks nettoyés après une année 2020 pénible, des lancements de nouveaux produits et une feuille de route pour l'expansion des marges à la journée investisseurs de mars, offrent une possibilité de hausse', estime le broker.



