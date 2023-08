Adidas : chute de 74,5% du BPA au 2e trimestre

Adidas annonce que ses ventes ont atteint 5,34 MdsE au 2e trimestre, en recul de 4,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat d'exploitation ressort à 176 ME en contraction de 55%, avec notamment des charges exceptionnelles d'environ 160ME liées 'à des coûts ponctuels, aux dons et aux charges à payer pour les dons futurs'.



De son côté, le bénéfice net part du groupe s'établit à 84 ME, en recul de 71% et laisse apparaître un BPA de 0,48 euro, en recul de 74,5% sur un an.



Bjørn Gulden, le directeur général s'est dit 'satisfait' de la façon dont le deuxième trimestre s'est déroulé.



'Le marché est toujours très volatil, et nous continuons à voir beaucoup d'incertitude pour le reste du année. Comme il y a encore beaucoup de stocks sur le marché, les détaillants sont très prudents dans leurs précommandes', analyse-t-il.



'Nous utilisons 2023 pour nettoyer les inventaires, travailler sur les futurs produits, améliorer notre façon de travailler, construire de meilleurs partenariats, et jeter les bases d'une meilleure année 2024 et d'une structure bonne et rentable en 2025 et 2026', conclut-il.



