Adidas : départ de son patron Kasper Rorsted courant 2023

Adidas a fait savoir que Kasper Rorsted quittera ses fonctions "courant 2023". Le dirigeant danois avait rejoint l'entreprise en 2016 et avait auparavant dirigé l'entreprise Henkel. Adidas cherche son successeur et souhaite "une transition en douceur au sommet ".



"Après trois années difficiles qui ont été marquées par les conséquences économiques des tensions pandémiques et géopolitiques, c'est maintenant le bon moment pour initier une transition du PDG", a indiqué la direction de la marque à trois bandes.



Début août, Adidas a publié ses comptes détaillés du deuxième trimestre d'où est ressorti un bénéfice net en recul de 24,2 % à 309 millions d'euros. Sur cette même période, le chiffre d'affaires, en progression de 4% à changes constants s'établit à 5,6 milliards d'euros, porté par la hausse de la demande occidentale. Cependant, la marque aux trois bandes a accusé une baisse de ses ventes en Chine, de l'ordre de 35 % à changes constants, en raison des restrictions liées au Covid-19.



"L'environnement macroéconomique, en particulier en Chine, reste difficile. La reprise sur ce marché est - en raison de la persistance des restrictions liées au covid-19 - plus lente que prévu. Et nous devons tenir compte d'un ralentissement potentiel des dépenses de consommation sur tous les autres marchés pour le reste de l'année", a indiqué un communiqué du groupe.