Adidas est sorti des plots de départ en début d'année

Francfort (awp/afp) - L'équipementier sportif allemand Adidas a fait état vendredi d'un bénéfice net au premier trimestre 2021 en très forte hausse sur un an, proche de son niveau d'avant la crise sanitaire, le conduisant à relever ses objectifs sur l'année.

De janvier à mars, le bénéfice net part du groupe est ressorti à 558 millions d'euros (611 millions de francs suisses) et les ventes ont progressé de plus de 20% sur un an, alors que 89% des magasins avaient rouvert.

Le groupe est "rapidement sorti des starting-blocks" en ce début d'année et "nous ajustons nos perspectives pour l'ensemble de l'année 2021 à la hausse", a déclaré le patron du groupe, Kasper Rorsted, dans un communiqué.

Le rival de Nike, en train de chercher un repreneur pour sa filiale à problèmes Reebok, déjà sortie du périmètre de son bilan à fin mars, voit son bénéfice net se rapprocher de son niveau d'avant la pandémie de Covid-19, qui représentait 632 millions d'euros en 2019 à trimestre comparable.

Sur le trimestre écoulé, les ventes globales recentrées sur la marque phare Adidas ont représenté 5,27 milliards d'euros, tirées notamment par un bond annuel de 43% des ventes en ligne.

La Chine a rebondi de 156% sur un an, alors que le début d'année 2020 avait été marqué par la première vague de la pandémie. L'Amérique du Nord et l'Europe ont progressé bien moins vite, de 8%, et ce alors que moins de 50% des magasins étaient ouverts en début d'année sur le Vieux continent.

Sur l'année, les ventes sont désormais attendues en hausse de près de 20%, contre une fourchette entre 15 et 19% auparavant.

Le bénéfice net est lui toujours escompté entre 1,25 et 1,45 milliard d'euros, après 460 millions l'an dernier et en tenant compte de 200 millions d'euros de frais supportés cette année pour se désengager de sa filiale Reebok.

