Adidas rabote ses objectifs 2022 après la rupture avec Kanye West

Francfort (awp/afp) - L'équipementier sportif allemand Adidas a une nouvelle fois sabré mercredi ses prévisions de résultats pour 2022 après avoir arrêté fin octobre sa juteuse collaboration avec le bouillonnant rappeur Kanye West.

En conséquence le groupe s'attend à dégager un résultat net annuel d'environ 250 millions d'euros (248 millions de francs suisses), contre 500 millions selon sa dernière prévision d'octobre déjà abaissée sur fond de pertes de recettes en Chine liées au Covid, selon un communiqué.

Le chiffre d'affaires global est lui attendu en hausse entre 0 et 5% contre un "taux moyen à un chiffre" auparavant et ce malgré le mondial au Qatar qui se remarque déjà dans les ventes en catégorie football.

Cette correction s'explique par la "haute saisonnalité" des ventes sur la fin d'année de la basket "Yeezy", produit phare de sa collaboration passée avec Kanye West, est-il détaillé.

Le groupe d'Herzogenaurach a coupé les ponts avec le musicien milliardaire après des remarques à caractère antisémite, avait-il annoncé le 25 octobre.

La collaboration entre Adidas et la star américaine, entamée en 2014, a longtemps été l'une des plus fructueuses du monde de la mode et cela se ressent immédiatement dans les prévisions ajustées du groupe.

La marge brute, un de ses indicateurs clés, doit désormais se situer à 47% en 2022, contre 47,5% auparavant.

Le résultat opérationnel doit lui représenter 2,5% des ventes, contre 4% prévus fin octobre.

Entre juillet et septembre, Adidas a dégagé un résultat net part du groupe de 347 millions d'euros, en retrait de 63% sur un an, a-t-il par ailleurs annoncé mercredi.

Les ventes ont progressé de 11% à 6,4 milliards d'euros, le dynamisme sur le continent américain compensant le fort recul en Chine (-19%, et -27% à taux de change constants) et le score ralenti en Europe (+9,6%).

Adidas a annoncé mardi avoir nommé le norvégien Bjørn Gulden, patron de son rival Puma, pour prendre la tête du groupe à compter de 2023.

L'actuel patron, Kasper Rorsted, dont le départ avait été annoncé cet été, va quitter l'entreprise cette semaine.

afp/ol