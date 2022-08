Adidas : subit une baisse de son activité en Chine

Adidas, l'équipementier sportif allemand, a publié ses comptes détaillés du deuxième trimestre d'où ressort un bénéfice net en recul de 24,2 % à 309 millions d'euros. Sur cette même période, le chiffre d'affaires, en progression de 4 % à changes constants s'établit à 5,6 milliards d'euros, porté par la hausse de la demande occidentale. Cependant, la marque aux trois bandes a accusé une baisse de ses ventes en Chine, de l'ordre de 35 % à changes constants, en raison des restrictions liées au Covid-19.



Adidas a réduit ses prévisions 2022, visant désormais une marge opérationnelle de 7% (contre 9,4% précédemment) et un bénéfice net opérationnel de 1,3 milliard d'euros, contre entre 1,8 et 1,9 auparavant.



"L'environnement macroéconomique, en particulier en Chine, reste difficile. La reprise sur ce marché est - en raison de la persistance des restrictions liées au covid-19 - plus lente que prévu. Et nous devons tenir compte d'un ralentissement potentiel des dépenses de consommation sur tous les autres marchés pour le reste de l'année", a indiqué un communiqué du groupe.