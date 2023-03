Adidas très faible - Perspectives prudentes

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - L'action Adidas a accentué mercredi ses pertes de la veille. Une proposition de dividende moins élevée que prévu et des perspectives prudentes de l'équipementier sportif ont incité les investisseurs à la prudence. De plus, les dernières rumeurs de "négociations" sur les stocks de produits Yeezy ont été démenties. Après qu'Adidas a mis fin à sa coopération avec le rappeur Kanye West en 2022, notamment en raison d'accusations d'antisémitisme, on ne sait toujours pas ce qu'il adviendra des stocks d'une valeur de 400 millions d'euros.

En début d'après-midi, Adidas a perdu 2,7% à 140,50 euros, en queue de peloton d'un Dax légèrement favorable, alors que le support graphique à court et moyen terme tient autour de 142/143 euros.

Avec 70 centimes d'euro par action, le dividende est nettement inférieur à celui de l'année dernière et à ce que les analystes attendaient en moyenne. Pour 2021, Adidas avait encore distribué 3,30 euros. Par ailleurs, les objectifs annoncés en février pour l'année en cours n'ont été que confirmés. Certains boursiers avaient espéré un peu plus d'optimisme à ce sujet.

L'analyste Volker Bosse de la Baader Bank et Adam Cochrane de Deutsche Bank Research ont regretté l'absence de déclarations plus précises sur les objectifs à moyen terme. Selon Cochrane, il s'agit de savoir si l'équipementier sportif retrouvera le chemin du succès en 2024 et 2025 en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité.

Mais à ce sujet, le nouveau président d'Adidas, Björn Gulden, s'était contenté de dire : "2023 sera une année de transition pour poser les bases de 2024 et 2025". Selon lui, l'entreprise doit réduire les stocks et diminuer les rabais. "En 2024, nous pourrons alors recommencer à construire une activité rentable."/ck/mis/jha/

