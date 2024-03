Cologne (dpa-AFX) - Le changement controversé d'équipementier de la Fédération allemande de football (DFB) d'Adidas à Nike était, selon l'économiste du sport Christoph Breuer, "sans alternative" du point de vue de la fédération. "Si une fédération de football à but non lucratif peut quasiment doubler ses recettes et gagner près de 400 millions d'euros supplémentaires sur huit ans, et en consacrer au moins une grande partie au développement du football pour les enfants, les jeunes et les femmes, alors cela seul est sans alternative", a déclaré le professeur de l'université allemande du sport à Koln à l'agence de presse allemande. Si l'on voit en plus que "la DFB, autrefois riche, est devenue une fédération qui doit retourner deux fois l'euro, il est encore plus évident qu'il n'y a pas d'alternative".

Le collègue de Breuer à Bayreuth, Markus Kurscheidt, s'est exprimé dans le même sens. "Lorsque les sommes sont aussi éloignées les unes des autres, la DFB doit tout simplement agir de manière économiquement responsable", a-t-il déclaré au journal Augsburger Allgemeine (samedi). Si la DFB montre de manière transparente quelle part de l'argent de Nike est consacrée aux jeunes talents et au football amateur, cela pourrait "augmenter la compréhension pour cette décision", a-t-il estimé.

Deux mois et demi avant le début du championnat d'Europe à domicile, la Fédération allemande de football (DFB) a créé la surprise en annonçant que le contrat avec son partenaire de longue date Adidas expirerait fin 2026, après plus de 70 ans. A partir de 2027 et jusqu'à fin 2034, c'est le rival américain Nike qui équipera la DFB. Selon un rapport du "Handelsblatt", qui se réfère à des milieux professionnels, Nike devrait payer plus de 100 millions d'euros par an pour son engagement auprès de la DFB. Adidas aurait jusqu'à présent versé 50 millions d'euros par an à la fédération.

Certains marchés de sponsoring se distingueraient par des particularités. "Et le marché des articles de sport est une de ces particularités. Ce qui est particulier dans ce secteur, c'est que très peu d'entreprises ont une position très dominante sur le marché", a déclaré Breuer. Nike est considéré comme le numéro un du secteur, devant Adidas. Puma suit de loin.

Sur de tels marchés, les acteurs ne veulent pas seulement développer leur propre marque, mais aussi battre un concurrent redoutable et lui "retirer une plateforme d'attention", a déclaré Breuer. On est alors prêt à payer un prix supplémentaire, a-t-il ajouté. "Et le plus beau, c'est bien sûr de battre le concurrent le plus redoutable sur le marché national dans un projet qui est devenu un élément essentiel de l'ADN de l'entreprise", a-t-il ajouté. Adidas se comporte de la même manière.

Breuer a déclaré avoir été surpris par les réactions des hommes politiques. "D'une part, qu'ils évaluent cela, et d'autre part, comment ils l'évaluent", a-t-il souligné. "Car du point de vue de l'économie du bien-être, deux aspects sont importants : D'une part, il faut évaluer plus haut le fait qu'une association d'utilité publique en Allemagne dispose de nettement plus de moyens pour le travail d'utilité publique". D'autre part, compte tenu de la structure de l'actionnariat d'Adidas, "il ne reste plus grand-chose d'une entreprise allemande"./clu/DP/nas