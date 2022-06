H&M ferme son magasin phare de Shanghai, victime de lockdowns et de la réaction des consommateurs.

Bien qu'il ait été ouvert au début du mois, le bâtiment de trois étages situé dans le centre-ville de Shanghai était, vendredi, recouvert de planches et son enseigne H&M avait disparu.

Le deuxième plus grand détaillant de mode rapide du monde est entré en Chine en 2007 avec l'ouverture du magasin phare de Shanghai et s'est rapidement développé. Il comptait plus de 500 magasins en Chine continentale au début de l'année dernière, mais son site Web n'en recense actuellement que 376, dont le magasin phare de Shanghai.

La société n'a pas souhaité faire de commentaire, invoquant une période d'interdiction avant la publication de ses résultats du premier semestre le 29 juin.

Bien que près d'un mois se soit écoulé depuis que Shanghai a levé un embargo strict de deux mois, les consommateurs n'ont pas encore regagné les centres commerciaux en nombre significatif.

Les consommateurs chinois ont également battu en retraite de ses produits après qu'une lettre dans laquelle H&M exprimait ses préoccupations quant aux allégations de travail forcé dans la région du Xinjiang ait été révélée en 2021.

D'autres marques qui ont publiquement désavoué le coton du Xinjiang, comme Zara (Inditex), Nike et Adidas, ont également souffert, des net-citoyens chinois appelant au boycott et des célébrités chinoises refusant de travailler avec elles.

Mais la réaction contre H&M, le premier détaillant étranger à exprimer ses préoccupations, a été particulièrement dure. Contrairement aux autres marques, ses produits restent indisponibles sur les principaux sites de commerce électronique chinois tels que Tmall et JD.com.

Les experts de l'ONU et les groupes de défense des droits estiment que plus d'un million de personnes, principalement des Ouïghours et d'autres minorités musulmanes, ont été détenues ces dernières années dans un vaste système de camps dans la région occidentale du Xinjiang en Chine.

De nombreux anciens détenus ont déclaré avoir été soumis à une formation idéologique et à des abus dans ces camps. La Chine nie toutes les accusations d'abus.