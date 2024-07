HEILBRONN (dpa-AFX) - Pendant le championnat d'Europe de football en Allemagne, Intersport a vendu plus de 450.000 maillots de football. "C'est déjà un nombre. Nous n'avions pas eu cela lors des tournois des douze dernières années, que je peux bien passer en revue", a déclaré le directeur allemand du groupe de distributeurs, Alexander von Preen, à l'agence de presse allemande à Heilbronn. Personne ne s'y attendait.

Le maillot rose extérieur de l'équipe nationale allemande a notamment été très populaire. "C'était un coup de foudre. Nous étions parfois en rupture de stock", a déclaré von Preen. Outre les maillots de la DFB, des tenues sportives d'autres participants à l'Euro ont également été vendues, notamment celles des équipes italienne, néerlandaise et turque.

Le maillot extérieur rose de la DFB est un best-seller

Interrogés, les concurrents Decathlon et Sport 2000 n'ont pas communiqué de chiffres de vente. Mais le taux de vente des maillots de la DFB n'a jamais été aussi élevé, a fait savoir un porte-parole de Sport 2000. Le maillot extérieur a été entièrement vendu. Les semaines de l'Euro, les ventes ont été très bonnes. Chez Decathlon également, le maillot rose de la DFB a été, selon une porte-parole, le maillot extérieur le plus vendu de tous les temps.

Dernièrement, le fabricant Adidas avait déjà annoncé que le maillot rose était devenu un best-seller historique. Il s'agissait du maillot extérieur le plus vendu de l'histoire de la DFB. La demande globale pour les maillots de la DFB a également été forte : Adidas s'attend à en vendre plus de trois fois plus que prévu initialement. L'entreprise n'a toutefois pas donné de chiffres concrets.

Effet positif de l'Euro chez Intersport

L'Euro a eu un effet globalement positif sur les affaires des détaillants Intersport. "Par rapport à l'année dernière, nous avons toujours eu une augmentation très nette dans notre catégorie sports d'équipe au cours des dernières semaines", a déclaré von Preen. Il espère que les Jeux olympiques, qui débuteront fin juillet à Paris, feront également des étincelles et que le thème du sport restera dans l'esprit des gens - et stimulera les ventes d'articles de sport.

Intersport est, selon ses propres dires, le plus grand groupe de distribution de sport en Allemagne. Au cours de l'exercice 2022/23, plus de 700 commerçants avec plus de 1.400 magasins en Allemagne en faisaient partie. Plus de 400 d'entre eux opèrent également sous l'enseigne Intersport. D'ici 2030, le groupe veut ouvrir plus de 100 nouveaux magasins Intersport et augmenter son chiffre d'affaires à environ six milliards d'euros, ce qui lui permettrait d'atteindre une part de marché d'un peu plus de 30 %./jwe/DP/zb