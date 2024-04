BERLIN (dpa-AFX) - Le fabricant d'articles de sport Adidas et la Fédération allemande de football ont réagi aux critiques concernant le design d'un numéro du nouveau maillot de l'équipe nationale et ont adapté la vente en conséquence. Le numéro 44 rappelle les runes de la Schutzstaffel SS du temps du national-socialisme. Dans la boutique Adidas, il n'était plus possible de personnaliser les maillots avec son propre nom et numéro lundi midi, la DFB a stoppé la livraison des combinaisons commandées avec le 44 dans sa propre boutique en ligne.

Auparavant, un journaliste de X, puis le Bild, avaient fait état des projets d'Adidas. La combinaison avait été remarquée dans les médias sociaux et de nombreuses personnes avaient participé à la discussion. "La DFB et son partenaire 11teamsports sont responsables du design des noms et des numéros", a déclaré le porte-parole d'Adidas Oliver Brüggen à l'agence de presse allemande.

Certains noms faisant référence au nazisme ne pouvaient déjà pas être commandés auprès d'Adidas et de la DFB. "Cela ne correspond pas à nos directives en matière de personnalisation. Veuillez essayer quelque chose d'autre", indiquait Adidas lors d'une sélection correspondante.

"Chez Adidas, des personnes d'une centaine de nationalités travaillent, notre entreprise est synonyme de revendication de la diversité et de l'inclusion, et nous nous engageons activement en tant qu'entreprise contre la xénophobie, l'antisémitisme, la violence et la haine sous toutes leurs formes", a déclaré Brüggen. "Toute tentative de revendiquer des points de vue qui divisent ou qui excluent ne fait pas partie de nos valeurs en tant que marque". L'entreprise "rejette fermement toute suggestion selon laquelle telle était notre intention".

Le nouveau maillot a été présenté peu avant les deux matches internationaux en France (2-0) et contre les Pays-Bas (2-1). La campagne avait été accompagnée de spots publicitaires qui avaient reçu un accueil très positif./mj/DP/he