Le gouvernement fédéral étudie la réadmission des touristes chinois

MUNICH (dpa-AFX) - Le gouvernement allemand, qui est à la traîne en Europe, étudie la possibilité de lever l'une des dernières restrictions introduites par la Corée : l'interdiction d'entrée sur le territoire allemand pour les touristes chinois. "La levée complète de ces dernières restrictions d'entrée et de visa à des fins touristiques est en cours de discussion", indique-t-on au ministère des Affaires étrangères à Berlin. Le 1er mars, le gouvernement allemand avait déjà levé en grande partie les restrictions d'entrée en provenance de Chine liées à la Corona. En outre, depuis le 7 avril, les dernières dispositions relatives au coroner basées sur la loi sur la protection contre les infections en Allemagne ont également disparu. Mais l'interdiction d'entrée pour les touristes en provenance de Chine reste en vigueur.

Mardi, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts) s'envolera pour la Chine. Le tourisme pourrait être un sujet de discussion, même si ce n'est certainement pas le plus important au vu des divergences croissantes. Avant la pandémie, les Chinois étaient un facteur économique important dans les hauts lieux touristiques, de Bali à Hawaï en passant par Neuschwanstein et Venise, car ils dépensaient des sommes extraordinaires : 200 milliards de dollars en 2019, selon les estimations de la banque américaine Citi, tout autour du globe.

Dans les discussions de certains visiteurs chinois, l'Europe semblait donc moins un continent de monuments historiques qu'un gigantesque centre commercial pour "mingpai". Le mot chinois pour "marques célèbres" comprend Chanel, Louis Vuitton et Gucci, mais aussi des produits de l'espace germanophone : les montres suisses Rolex et le cristal autrichien de Swarowski en font partie, tout comme les chaussures Adidas, les poêles WMF et les couverts Zwilling.

Ainsi, les hôteliers, les restaurateurs et les commerçants des destinations les plus fréquentées par les Chinois attendent avec impatience leur retour après trois ans d'absence de Corona.

La Suisse et l'Autriche ont été plus rapides que l'Allemagne à cet égard : selon le ministère des Affaires étrangères à Vienne, les représentations autrichiennes en Chine acceptent toutes les demandes de visa, y compris celles des touristes.

La Suisse a été beaucoup plus libérale en ce qui concerne les restrictions Corona. Depuis début mai 2022, il n'y a plus de restrictions d'entrée liées à la pandémie. Et même avant, les touristes en provenance de pays à risque de la maladie de Corona étaient autorisés à entrer dans le pays sur présentation d'une preuve de vaccination, comme l'explique un porte-parole du Département des affaires étrangères à Berne.

En conséquence, la Chine fait actuellement de la publicité pour les voyages en Europe. La Suisse et l'Autriche font partie de l'offre, tout comme la France, l'Italie et la Grande-Bretagne, mais aussi les fjords norvégiens et l'Islande.

Mais l'Allemagne est largement absente des destinations proposées, comme on peut le voir sur les sites Internet des filiales du grand tour-opérateur CITS à Shanghai et à Pékin. CITS fait actuellement de la publicité pour un pays qui n'a pas joué un grand rôle dans les rêves de voyage des Chinois dans le passé, mais qui fait partie des amis de la Chine dans la propagande de Pékin : la Russie.

L'interdiction d'entrée germano-chinoise était réciproque, la Chine n'a pas non plus délivré de visas touristiques aux visiteurs en provenance d'Allemagne pendant longtemps. Selon le site web de l'ambassade de Chine à Berlin, Pékin a depuis levé cette interdiction.

En 2019, l'Office fédéral allemand des statistiques a recensé 1,5 million de visiteurs chinois en Allemagne, contre à peine 180 000 en 2022. Même si les touristes chinois pourraient à nouveau entrer librement en Allemagne, il ne faut pas s'attendre à un retour aux anciens chiffres cette année.

Le trafic aérien entre les deux pays a été largement interrompu à certains moments et, cette année encore, le nombre de liaisons sera nettement inférieur à celui d'avant la pandémie. Ainsi, à l'été 2019, il y avait 66 vols hebdomadaires vers la Chine à l'aéroport de Francfort, contre environ 32 actuellement, selon l'exploitant Fraport. D'ici la fin de l'horaire d'été, il pourrait y avoir à nouveau environ 45 départs, ce qui serait toujours considérablement moins qu'avant la pandémie.

La situation est similaire au deuxième aéroport allemand, à Munich : "Au cours de l'été 2019, Lufthansa avait une liaison quotidienne de Munich vers Pékin, Shanghai et Hong Kong respectivement", a déclaré une porte-parole. "En outre, Air China volait quotidiennement de Munich à Pékin et trois fois par semaine à Shanghai". Depuis le 1er avril, Lufthansa propose à nouveau trois vols par semaine vers Shanghai au départ de la capitale bavaroise, mais la ligne vers Pékin ne devrait reprendre qu'en juillet.

Le plus grand groupe hôtelier d'Europe est le groupe français Accor, qui s'attend à ce que les clients d'outre-mer reviennent en plus grand nombre cette année. "Par rapport au premier trimestre 2022, les réservations de clients d'outre-mer se sont extrêmement redressées, mais ne sont pas encore au niveau d'avant la crise", a déclaré une porte-parole de la société allemande Accor à Munich.

Mais cela ne vaut que dans une certaine mesure pour les touristes chinois à fort pouvoir d'achat : "Différents facteurs, tels que la réouverture relativement tardive de la frontière chinoise, les réglementations en matière de visas ou la modification des capacités de vol, ont toutefois naturellement un impact sur les voyageurs d'outre-mer."/hco/DP/he