HEILBRONN (dpa-AFX) - Handball, hockey sur glace, football, Jeux olympiques : Intersport espère un boom des ventes grâce aux grands événements sportifs de cette année. "C'est déjà formidable d'avoir quatre événements aussi importants en une année", a déclaré Alexander von Preen, le patron du groupe de distribution, à l'agence de presse allemande à Heilbronn. Ces grands événements touchent de larges couches de la population. "Nous sommes donc convaincus que la perception du sport et de la pratique sportive va continuer à augmenter après la pandémie, et que les ventes d'articles de sport vont également augmenter.

L'année sportive 2024 sera riche en événements : en janvier, le pays accueillera le championnat d'Europe de handball masculin. En mai, l'équipe allemande de hockey sur glace jouera à Prague et Ostrava (République tchèque) pour le titre de champion du monde. Suivront en été le championnat d'Europe de football masculin, également en Allemagne, et les Jeux olympiques de Paris.

L'ampleur de la compétition dépend aussi des résultats de l'équipe d'Allemagne.

Le patron d'Intersport, von Preen, envisage avec sérénité les résultats de l'équipe allemande en crise devant ses fans à domicile : "Comme chacun sait, l'espoir meurt en dernier", a-t-il déclaré. "S'ils vont en finale ou même s'ils sont champions d'Europe, cela sera automatiquement un coup de pouce conjoncturel pour nous. Si ce n'est pas le cas, tout restera en l'état". Selon lui, le thème du merchandising - c'est-à-dire par exemple la vente d'articles de fan et de maillots - perd de toute façon de son importance depuis dix ans, car les fabricants commercialisent de plus en plus directement les produits.

L'équipe nationale de l'entraîneur Julian Nagelsmann traverse depuis des années une crise sportive profonde. Lors des deux dernières Coupes du monde avec les prédécesseurs de Nagelsmann, Joachim Low et Hansi Flick, la compétition s'est terminée à chaque fois après le premier tour. Lors de l'Euro 2021, la sélection de la DFB avec Low n'a atteint que difficilement les huitièmes de finale.

Les objectifs de chiffre d'affaires ne sont pas menacés par l'insolvabilité de SportScheck

Le patron d'Intersport a par ailleurs estimé que la tendance persistante des activités de plein air, par exemple, ainsi que la forte demande d'articles pour les sports d'équipe et la course à pied soutiendraient les affaires. Il a également confirmé les objectifs à long terme pour le chiffre d'affaires - malgré l'insolvabilité de SportScheck, le plus grand membre allemand de la coopérative : "Nous ne voyons actuellement aucune menace sur les prévisions de croissance", a déclaré von Preen.

D'ici 2030, Intersport veut faire passer son chiffre d'affaires en Allemagne à environ six milliards d'euros - et donc à une part de marché d'un peu plus de 30 pour cent. Jusqu'en 2026, le groupe vise donc une croissance de plus de cinq pour cent par an. Intersport compte environ 800 commerçants dans toute l'Allemagne, soit plus de 1400 magasins. Plus de 400 d'entre eux opèrent sous l'enseigne Intersport.

L'exercice d'Intersport ne correspond pas à l'année civile, mais s'étend de début octobre à fin septembre. En 2021/22, le groupe de distributeurs a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards d'euros. Pour l'exercice écoulé, von Preen s'attendait dernièrement à une augmentation du chiffre d'affaires de plus de cinq pour cent. Le siège allemand d'Intersport s'exprimera sur les chiffres exacts fin janvier /jwe/DP/zb.