Les actions de Nike et Adidas pourraient marquer des points à la Coupe du monde

La FIFA prévoyant au moins 5 milliards de téléspectateurs, l'événement de football le plus médiatisé au monde est une opportunité majeure pour les fabricants de vêtements de sport qui commercialisent leurs maillots, leurs bottes et autres produits auprès des équipes et des joueurs individuels.

Les actions d'Adidas ont perdu 6 % pendant le mois qu'a duré la Coupe du monde 2018, lorsque l'Allemagne, une équipe Adidas fortement favorite, a été éliminée prématurément et que le tournoi de la FIFA a été remporté par la France, une équipe Nike. Nike a gagné 4 % au cours de la même période, battant le gain de 1 % du S&P 500.

Lors de sa conférence téléphonique trimestrielle du 9 novembre, Adidas a déclaré s'attendre à des ventes d'environ 400 euros (415 millions de dollars) liées à la Coupe du monde, ce qui représenterait environ 2 % des recettes annuelles supplémentaires.

Nike n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant l'importance de la Coupe du monde sur ses ventes.

Bien que les produits liés au football ne représentent qu'une fraction des activités globales d'Adidas et de Nike, le battage médiatique autour de la Coupe du monde et des maillots des équipes peut avoir un effet de halo qui stimule les ventes d'autres types de produits, a déclaré Tom Nikic, analyste chez Wedbush.

"Si quelqu'un en Allemagne achète un maillot de la Coupe du monde, achète-t-il aussi une nouvelle paire de chaussures ? Ou si une équipe sponsorisée par Adidas remporte le tout, dans l'euphorie de la victoire de la Coupe du monde, les gens achètent-ils plus de maillots qu'ils ne l'auraient fait autrement ? C'est là que vous pouvez voir une certaine variabilité", a déclaré Nikic.

Nike fournit des maillots à 13 équipes de la Coupe de cette année, dont le Brésil, la France et les États-Unis, dépassant ainsi Adidas comme leader des maillots de Coupe du monde. Sept équipes sont équipées de maillots Adidas, dont les grandes puissances du football que sont l'Allemagne, l'Espagne et l'Argentine.

Six pays jouent avec des maillots Puma, tandis que New Balance et d'autres sociétés constituent le reste.

Quatre jours après le début de la Coupe du monde, les équipes Nike ont accumulé 15 points, tandis que les équipes vêtues d'Adidas ont accumulé 11 points.

Jusqu'à présent pendant le tournoi, les actions de Nike ont grimpé de plus de 1 %, tandis qu'Adidas et Puma sont chacune en baisse de plus de 3 %.

Les cotes de pari favorisent actuellement les équipes Nike, le Brésil et la France, comme étant les plus susceptibles de remporter la Coupe 2022.

Société Session Pct Change

Variation en pourcentage pendant la Coupe

Nike Inc 0.6% 1.2%

Adidas AG 1,1 % -3,8

Puma SE -0,2 % -3,5