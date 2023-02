Les actions européennes chutent alors que les craintes liées aux taux d'intérêt refont surface ; Adidas glisse sur de faibles prévisions.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en baisse de 0,6 % à 8 h 15 GMT, après avoir touché un sommet de près d'un an jeudi, une série de résultats d'entreprises optimistes ayant stimulé le sentiment de risque.

Le commerce de détail et les ressources de base, en baisse d'environ 1% chacun, ont été les plus mauvais élèves des indices sectoriels.

L'équipementier de défense suédois Saab a bondi de 8,8 % pour prendre la tête de l'indice STOXX 600 grâce à un bénéfice d'exploitation plus élevé au quatrième trimestre. Contribuant au sentiment, la société a également prévu que ses ventes organiques augmenteraient de 15 % en 2023 et que son bénéfice d'exploitation augmenterait plus rapidement que ses revenus.

Les actions d'Adidas ont chuté de 9,4 % et sont en passe de connaître leur plus forte baisse en une journée depuis 11 mois en raison des prévisions de baisse à un chiffre des ventes en 2023, ce qui a également entraîné une baisse de 2 % de son homologue PUMA SE.

L'action britannique Standard Chartered a glissé de 5,7 % et était en passe de connaître sa plus forte chute en un jour depuis six mois après que First Abu Dhabi Bank, le plus grand créancier des Émirats arabes unis, a déclaré qu'il n'évaluait pas actuellement une offre de rachat.