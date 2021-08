Les actions montent dans le calme en attendant Powell

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en légère hausse mercredi dans les premiers échanges, l'attention des investisseurs étant déjà tournée sur l'intervention du président de la Réserve fédérale dans le cadre du rendez-vous annuel des banquiers centraux de Jackson Hole.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,29% à 6.683,54 points à 07h35 GMT. À Francfort, le Dax grappille 0,09% et à Londres, le FTSE prend 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,19%, le FTSEurofirst 300 de 0,13% et le Stoxx 600 de 0,15%.

L'indice Stoxx des services aux collectivités accuse la plus forte baisse en Europe avec un repli de 0,18% et celui des transpors et loisirs (+0,76%) signe à l'inverse la plus forte progression.

A Paris, Pernod Ricard avance de 1,18%, le groupe de spiritueux ayant annoncé qu'une décision de justice rendue aux Etats-Unis lui permettra de bénéficier du remboursement de certaines taxes à l'import ("drawback"), ce qui aura un impact positif sur ses résultats de l'exercice 2020-2021.

Carmat s'octroie 4,89% après avoir annoncé l'implantation de son coeur artificiel dans un deuxième centre aux Etats-Unis.

Adidas et Puma gagnent respectivement 1,33% et 1,22% après le relèvement de conseil de Deutsche Bank à "acheter".

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)