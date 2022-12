Les amateurs de vintage du Ghana donnent une nouvelle vie aux déchets de vêtements occidentaux

Le Vintage Gala, comme l'ont baptisé Prince Quist et James Edem Doe Dartey, ses fondateurs âgés de 23 ans, a rassemblé un mouvement de jeunes amateurs de vintage qui s'opposent à l'industrie mondiale de la fast fashion en encourageant leurs pairs à faire des achats d'occasion.

"Si vous portez des vêtements qui ont été fabriqués à l'époque... vous aidez l'environnement en n'utilisant pas les matières premières et autres choses nécessaires pour en fabriquer de nouveaux", a déclaré Quist, assis devant le stand de sa boutique en ligne et de celle de Dartey, TT Vintage Store.

"L'idée est juste d'inspirer tout le monde à faire du thrift vintage, parce que les produits de seconde main ne sont pas des produits de seconde classe", a ajouté Dartey. "Faire du shopping vintage rend le recyclage encore meilleur".

Le Ghana reçoit chaque semaine environ 15 millions de vêtements usagés en provenance des pays occidentaux et de Chine, déchargés en vrac, souvent à des prix négligeables et de qualité douteuse. Environ 40 % de ces articles finissent finalement dans d'immenses décharges urbaines, selon la Fondation Or, basée aux États-Unis.

Une grande partie passe par le Kantamanto d'Accra, l'un des plus grands marchés de vêtements du continent, où les balles de vêtements usagés sont vendues en fonction de la qualité attendue des vêtements emballés à l'intérieur.

Plusieurs fois par semaine, des heures avant le lever du soleil, des passionnés de vintage comme Quist et Dartey passent au peigne fin les rivières de vêtements importés de Kantamanto, à la recherche de joyaux qu'ils pourront revendre sur des pages Instagram comptant des milliers de followers au Ghana et à l'étranger.

Ils estiment que l'achat d'occasion contribue non seulement à réduire l'impact environnemental de la mode, mais leur permet également, ainsi qu'à leurs clients, d'exprimer des styles uniques en dehors des tendances actuelles.

Leur message est simple : achetez d'occasion, faites la différence.

"Supprimez toute la notion selon laquelle vous ne portez du vintage que lorsque vous êtes pauvre, ou que vous ne portez des vêtements de seconde main que lorsque vous n'avez pas d'argent", a déclaré la créatrice Myra Davis à l'extérieur de l'événement Vintage Gala.

"C'est là depuis des années", a-t-elle ajouté. "Pourquoi aller produire plus quand il y a plus qu'assez à votre disposition ?"