Les difficultés d'approvisionnement de Nike au Vietnam en ligne de mire avant les résultats trimestriels.

La mise à jour des perspectives de ventes pour l'ensemble de l'année par Nike Inc. jeudi répondra probablement à cette question pressante pour la Bourse, alors que le plus grand fabricant mondial de vêtements de sport doit faire face à des défis d'approvisionnement sans précédent avant la saison des fêtes. Il y a trois mois, Nike a présenté des perspectives optimistes pour le reste de l'année, profitant du fait que les consommateurs ont fait des folies dans l'achat de chaussures de sport pour la course à pied et la randonnée, alors qu'ils reprenaient leurs habitudes après une année passée à la maison. Pourtant, certains analystes ont réduit leurs perspectives pour les ventes de Nike, prédisant que les lockdowns et les fermetures d'usines au Vietnam, où environ la moitié des chaussures Nike sont fabriquées, provoqueront des pénuries pendant la saison cruciale des achats. "Nous pensons que le risque d'annulations importantes à partir de cette période de vacances et au moins jusqu'au printemps prochain a augmenté de manière significative pour Nike, car l'entreprise est maintenant confrontée à au moins deux mois de production pratiquement nulle dans ses usines vietnamiennes", ont écrit les analystes de BTIG dans une obligation. LE CONTEXTE Depuis la mi-juillet, de nombreuses usines des centres de production vietnamiens ont été fermées ou fonctionnent avec beaucoup moins d'ouvriers sur le terrain, la multiplication des cas de la variante delta ayant obligé le gouvernement à mettre en place des politiques de confinement strictes. D'autres entreprises de l'habillement, dont Abercrombie & Fitch et Adidas AG, ont vu leurs activités affectées par les problèmes de production au Vietnam. Certains analystes considèrent toutefois que Nike utilise son envergure pour compenser l'impact sur les ventes des arrêts de production au Vietnam. "La société devrait être en mesure d'atténuer le vent contraire en déplaçant la production vers d'autres pays, comme la Chine, et en donnant la priorité aux meilleures ventes, aux produits clés et à son canal DTC (direct-to-consumer)", ont déclaré les analystes de Telsey Advisory Group. LES FONDAMENTAUX * Depuis le début du mois de septembre, les analystes ont réduit leurs prévisions de ventes pour Nike sur l'ensemble de l'année, passant de 50,34 milliards de dollars à 49,81 milliards de dollars, en raison d'inquiétudes concernant les pénuries d'approvisionnement * Les estimations du bénéfice par action pour l'ensemble de l'année ont également baissé, passant de 4,33 à 4,24 dollars, selon les données IBES de Refinitiv * Le revenu de Nike pour le trimestre considéré devrait avoir augmenté de 17.Les revenus de Nike pour le trimestre de référence devraient augmenter de 17,7 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 12,46 milliards de dollars * L'action de premier ordre a gagné 11 % cette année, mais a perdu environ 10 % par rapport à son record atteint en août SENTIMENT DE LA WALL STREET * La note moyenne actuelle des analystes sur les actions de NKE est "acheter", avec 28 analystes qui la notent "achat fort" ou "achat", quatre analystes qui la notent "attente" et un analyste qui la note "vente forte". L'objectif de prix médian est de 185 dollars. L'action a clôturé à $155.02 le mardi