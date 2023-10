BERLIN (dpa-AFX) - Selon une étude, les femmes ont fait un bond en avant dans les hautes sphères de l'économie allemande. Pour la première fois, selon les données de la fondation Allbright à but non lucratif, il y a parmi les 160 entreprises cotées en bourse de la famille Dax plus de groupes avec une femme manager au conseil d'administration (94) que d'entreprises sans femme dans cet organe (66). 37 pour cent des postes de direction renouvelés entre septembre 2022 et septembre 2023 ont été attribués à des femmes managers.

Selon les données, la part des femmes à l'étage supérieur des 160 entreprises a augmenté de plus de 3 points de pourcentage pour atteindre 17,4 pour cent (au 1er septembre). Il s'agit de la deuxième plus forte progression sur un an depuis le début de l'évaluation en 2016. Au total, 121 femmes ont siégé dans les conseils d'administration face à 574 hommes.

C'est dans les 50 entreprises de taille moyenne du MDax que la hausse a été la plus forte, avec un peu plus de 5 points de pourcentage pour atteindre une proportion de femmes de 16,6 %. De nombreuses entreprises auraient fait entrer pour la première fois une femme cadre dans leur conseil d'administration. La progression a été nettement plus faible dans les petites entreprises cotées au SDax, avec 1,9 point de pourcentage pour atteindre 12,3 %.

Les grands groupes sont à la traîne en comparaison internationale

C'est à nouveau dans les 40 groupes de la première ligue boursière allemande que la proportion de femmes cadres supérieures est la plus élevée, avec 23,2 % (plus 3 points de pourcentage). Selon les données, seuls les deux groupes du Dax Adidas et Porsche Holding avaient un conseil d'administration exclusivement masculin à la date de référence. En comparaison internationale, l'Allemagne reste cependant à la traîne. Dans les 40 plus grandes entreprises boursières américaines, le pourcentage de femmes cadres à l'étage supérieur était, selon les données, de 32,6 pour cent, suivi par la Grande-Bretagne (29,5 pour cent), la France (27,9 pour cent) et la Suède (27,2 pour cent).

"Nous avons besoin d'une proportion substantielle de femmes dans les conseils d'administration si nous voulons voir une dynamique différente dans l'ensemble des entreprises", ont argumenté les directeurs de la fondation Allbright, Wiebke Ankersen et Christian Berg. Les entreprises américaines sont beaucoup plus avancées et sont actuellement les employeurs les plus attractifs. "Mais nous avons aussi besoin de toute urgence de plus de femmes aux postes décisifs de président du conseil d'administration ou de surveillance, afin que l'égalité des chances soit durablement ancrée dans l'économie allemande", ont averti Ankersen et Berg.

Les postes de pouvoir les plus élevés restent un domaine masculin

Les postes de pouvoir les plus élevés dans les 160 entreprises sont toujours occupés presque exclusivement par des hommes. Seules sept femmes étaient à la tête du conseil d'administration à la date de référence, dont Helen Giza chez le spécialiste de la dialyse Fresenius Medical Care.

et la directrice de Merck, Belén Garijo. Six femmes présidaient le conseil de surveillance, soit deux de moins qu'un an auparavant.

Les entreprises cotées en bourse et soumises à la codécision paritaire, qui comptent plus de 2000 salariés et plus de trois conseils d'administration, doivent veiller à ce qu'au moins une femme siège au sein de l'organe de direction lors des nouvelles nominations. Cela s'applique aux nouvelles nominations à partir du 1er août 2022. Pour les conseils de surveillance, une loi déjà en vigueur depuis 2015 impose un quota de femmes de 30 pour cent pour la centaine de grandes entreprises cotées en bourse et soumises à la codécision.

La fondation germano-suédoise Allbright s'engage pour plus de femmes et de diversité dans les postes de direction de l'économie./mar/DP/zb