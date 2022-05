Marketmind : Vendez tout (sauf le dollar) !

Lorsque l'indice vedette Dow Jones perd plus de 1 000 points en une seule journée, que les rendements du Trésor américain bondissent de 20 points de base et que la livre sterling chute de plus de 2 %, on pourrait penser que les investisseurs sont passés en mode "tout vendre".

Mais avec le dollar, valeur refuge, à son plus haut niveau depuis 20 ans, il y a au moins un actif qui a profité du chaos du marché de jeudi.

Il est certain que les eaux semblent plus calmes alors que les échanges européens commencent, bien que les actions asiatiques aient chuté pendant la nuit.

Après avoir poussé un soupir de soulagement en apprenant que la Réserve fédérale n'avait pas opté pour une hausse massive des taux de 75 points de base lors de la réunion de cette semaine, les investisseurs ont changé d'avis et se sont inquiétés du fait que des hausses de taux agressives - comme celle de 50 points de base effectuée par la Fed - pourraient déclencher un fort ralentissement économique ou une récession.

Pour ajouter à la volatilité, les rendements obligataires américains réels ou corrigés de l'inflation ont bondi, atteignant leur plus haut niveau depuis début 2020.

L'avertissement de la Banque d'Angleterre concernant le risque de récession et la hausse de l'inflation au-dessus de 10 % n'a fait qu'exacerber les inquiétudes quant aux perspectives de croissance, provoquant la plus forte baisse en une journée depuis mars 2020 (et nous nous souvenons tous pourquoi ce mois-là se distingue, n'est-ce pas ?)

Étant donné que c'est le jour des salaires non agricoles aux États-Unis, la séance de négociation de vendredi pourrait ne pas apporter une fin de semaine tranquille.

Les économistes interrogés par Reuters prévoient que l'économie américaine a créé un solide 391 000 nouveaux emplois en avril, contre 431 000 le mois précédent.

Le taux de chômage devrait tomber à 3,5 %, ce qui constituerait un plancher pré-pandémique.

Les données sur l'emploi, ainsi que les données sur l'inflation américaine de la semaine prochaine, devraient contribuer à encadrer le débat sur les perspectives de la politique de la Fed.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

- Les prix à la consommation à Tokyo augmentent au rythme le plus rapide depuis 7 ans.

- La BCE doit rapidement relever ses taux directeurs, selon le directeur de l'institut allemand Ifo.

- Minutes de la Banque centrale suédoise

- Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams

- Salaires non agricoles aux États-Unis

- IPC d'avril au Brésil

- Résultats européens : Adidas, IAG, Amadeus, Intesa San Paulo, Beazley

- Résultats américains : CIGNA, Goodyear