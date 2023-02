Moody's abaisse la note de crédit d'Adidas à A3 après un avertissement sur les bénéfices.

Adidas a averti le 9 février qu'elle pourrait plonger dans les pertes cette année pour la première fois en trois décennies, dans la dernière dégradation déclenchée par sa séparation avec Kanye West, alors qu'elle a évoqué la possibilité de radier entièrement les stocks de la marque Yeezy du rappeur et créateur de mode.

Moody's a déclaré que même si elle s'attendait à une faible performance opérationnelle d'Adidas au cours des 12 à 18 prochains mois, ses prévisions réelles étaient "bien en deçà des attentes de Moody's."

Tout en décrivant les nouvelles perspectives de la société comme étant prudentes et en notant sa position de leader dans l'industrie mondiale des vêtements de sport et sa marque forte, Moody's a déclaré que sa perspective négative reflétait "l'incertitude substantielle autour des améliorations à court terme des paramètres de crédit et du profil de liquidité d'adidas suite à la publication d'une prévision de bénéfices très faible pour 2023."

