adidas : La valeur du jour en Europe Adidas dégringole après la révision de ses perspectives

Adidas chute vendredi de plus de 6%, à 176,90 euros, se classant ainsi parmi les plus mauvaises performances du Dax, après avoir annoncé des perspectives assombries par le retour du covid en Chine. En effet, les différents confinements imposés ces dernières semaines à Shanghai et Pékin ont poussé l'équipementier sportif allemand à viser une croissance annuelle dans le bas de la fourchette de 11% à 13% (hors effet de change). Le consensus des analystes anticipe quant à lui +10,8%.



De plus, la marge brute et la marge d'EBIT sont désormais attendues stables, alors qu'Adidas anticipait à l'origine une hausse respective de 80 à 130 points de base et de 110 à 160 points de base. Le consensus vise +80 points de base pour la première et +110 points de base pour la seconde. Cela signifie que l'EBIT est lui aussi attendu dans le bas de la fourchette de 1,8 à 1,9 milliard d'euros, ce qui correspond malgré tout aux attentes du consensus (1,82 milliard d'euros).



"Adidas prévoit de renouer avec la croissance dès le deuxième trimestre, malgré une baisse continue des ventes en Grande Chine et un impact négatif d'environ 200 millions d'euros lié aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement, a par ailleurs précisé la marque aux trois bandes. Au cours du second semestre, les ventes nettes devraient augmenter de plus de 20 %, grâce à une offre non limitée combinée à la forte dynamique des marchés occidentaux, à l'accélération de la demande en Asie-Pacifique, à un pipeline passionnant de produits innovants ainsi qu'à des événements sportifs majeurs".



Sur le premier trimestre 2022, les ventes du groupe ont reculé de 3% en organique, à 5,3 milliards d'euros, mais sont tout de même restées supérieures aux attentes, le consensus anticipant en effet un repli de 4%.



Par géographie, L'Amérique du Nord et la région EMEA ont enregistré des croissances de 13% et 9% respectivement (soit 12,8% et 9,1% au-dessus des attentes), en dépit des problèmes d'approvisionnement, alors que la situation en Chine s'est détériorée avec une chute de 34,6% (les analystes n'attendaient "que" -22,9%). La région APAC (Hors Chine) a également reculé de 15,7%, l'Amérique Latine progressant de 38%.



Enfin, l'EBIT trimestriel comme le bénéfice par action ont eux aussi été meilleurs que prévu, le premier ressortant à 437 millions d'euros (-38%), contre un consensus de 394 millions d'euros, et le second à 1,6 euro, versus 1,43 euro attendu.