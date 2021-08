adidas : accord définitif pour la cession de Reebok

adidas a annoncé jeudi soir avoir conclu un accord définitif en vue de la vente de sa marque américaine Reebok au groupe Authentic Brands pour un montant qui pourrait atteindre 2,1 milliards d'euros.



adidas avait annoncé en décembre dernier étudier un certain nombre d''alternatives stratégiques' concernant sa marque, à commencer par une cession éventuelle.



Le géant allemand des articles de sport avait bouclé le rachat de son concurrent américain en 2006 pour un montant de quelque 3,1 milliards d'euros.



Les analystes d'Invest Securities rappellent ce matin que Reebok n'a 'jamais trouvé sa place au sein du groupe' affichant des performances financières 'qui n'ont jamais été à la hauteur des espérances, en constante dégradation sur l'ensemble de la période'.



Dans son communiqué, adidas précise qu'il entend partager la majorité des produits liés à la cession, dont le montant sera principalement versé en cas, avec ses actionnaires.



La finalisation de l'opération est prévue au cours du premier trimestre de l'exercice 2022.



Authentic Brands détient déjà de nombreuses marques emblématiques dans les secteurs des médias, du luxe, de la mode et du 'streetwear', comme Arrow, Eddie Bauer, Forever 21, Price ou Volcom.



A la Bourse de Francfort, l'action adidas progressait de près de 2% vendredi matin suite à cette annonce, signant la plus forte hausse de l'indice DAX.



