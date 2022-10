adidas : lourdement sanctionné après un avertissement

adidas dévisse de 9% à Francfort, après l'annonce par le fabricant d'articles de sport de ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre et d'un ajustement de ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2022.



Sur le trimestre écoulé, il a vu son résultat net des activités poursuivies chuter à 179 millions d'euros et sa marge d'exploitation se dégrader à 8,8%, pour des revenus en hausse de 11% à plus de 6,4 milliards d'euros (+4% hors effets de changes).



Pour l'ensemble de l'année, adidas s'attend désormais à des revenus en hausse dans le milieu de la plage à un chiffre hors effets de changes, une marge opérationnelle d'environ 4% et un résultat net des activités poursuivies d'environ 500 millions d'euros.



Le groupe allemand incrimine une nouvelle détérioration des tendances en Chine et une augmentation significative des stocks sur les principaux marchés occidentaux depuis début septembre, ce qui devrait entraîner une augmentation de l'activité promotionnelle.



