adidas : objectifs 2022 révisés à cause de Yeezy

adidas a annoncé mercredi que la récente résiliation de son partenariat avec Yeezy, la marque de Kanye West, l'avait forcé à revoir ses objectifs pour l'exercice 2022.



L'équipementier sportif dit désormais tabler sur une croissance de ses ventes située entre 0% et 5% cette année, hors effets de changes, pour un bénéfice net prévu autour de 250 millions d'euros.



Le groupe allemand anticipe par ailleurs une marge brute de 47% cette année, ainsi qu'une marge opérationnelle proche de 2,5%, des niveaux inférieurs aux prévisions des analystes de RBC qui attendaient respectivement 47,6% et 3,3%.



Dans son communiqué, adidas justifie ses nouveaux objectifs par la fin du partenariat commercial avec la marque Yeezy, dont les ventes étaient fortement concentrées sur la fin d'année.



Le groupe, qui dévoile par ailleurs ses résultats complets de troisième ce mercredi, fait état d'un bénéfice net de 66 millions d'euros contre 479 millions d'euros un an plus tôt.



Hors effets de change, son chiffre d'affaires de troisième trimestre s'inscrit en hausse de 4%.



adidas - qui a officialisé hier l'arrivée prochaine de Bjorn Gulden, l'ancien patron de Puma, au poste de directeur général - promet une 'forte amélioration' de son activité en 2023.



Suite à ces annonces, l'action progressait de plus de 0,7% mercredi matin à la Bourse de Francfort.



