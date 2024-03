Aditya Birla Capital Limited est une société d'investissement basée en Inde. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, est engagée dans la fourniture de services financiers consistant en des prêts, à la fois en tant qu'institution financière non bancaire (NBFC) et en tant qu'institution de financement du logement, en assurance vie et santé, en gestion d'actifs, en assurance générale et en courtage d'actions, entre autres. Ses offres comprennent la protection, l'investissement, le financement et les services de conseil. Les segments de la société comprennent les NBFC, le financement du logement, l'assurance-vie, la gestion d'actifs, le courtage en assurance générale, le courtage en actions et en titres, l'assurance-maladie et les autres services financiers, qui comprennent le conseil en assurance générale, la reconstitution d'actifs et le capital-investissement. Les filiales de la société comprennent Aditya Birla Finance Limited, Aditya Birla Housing Finance Limited, Aditya Birla Money Limited, Aditya Birla Insurance Brokers Limited, Aditya Birla Money Mart Limited et Aditya Birla Money Insurance Advisory Services Limited, entre autres.

Secteur Assurance vie et santé