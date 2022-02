Aditya Birla Fashion and Retail Limited : Bon timing pour accompagner la tendance 22/02/2022 | 09:51 Nicolas Aleksy 22/02/2022 | 09:51 achat En cours

Cours d'entrée : 268.15INR | Objectif : 309INR | Stop : 237INR | Potentiel : 15.23% La valeur Aditya Birla Fashion and Retail Limited présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 309 INR. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous-secteur Détaillants de vêtements et accessoires - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ADITYA BIRLA FASHION AND RE.. -1.54% 3 053 KERING -7.79% 91 687 INDITEX -11.95% 88 715 FAST RETAILING CO., LTD. -1.38% 57 307 ROSS STORES, INC. -18.21% 33 026 HENNES & MAURITZ AB -3.49% 30 288 ZALANDO SE -17.77% 16 566 PRADA S.P.A. -1.70% 16 089 BURBERRY GROUP PLC 11.36% 10 985 CAPRI HOLDINGS LIMITED 4.47% 10 010 THE GAP, INC. -17.62% 5 429

Données financières INR USD EUR CA 2022 81 836 M 1 099 M 969 M Résultat net 2022 -1 133 M -15,2 M -13,4 M Dette nette 2022 7 798 M 105 M 92,3 M PER 2022 -221x Rendement 2022 - Capitalisation 227 Mrd 3 053 M 2 693 M VE / CA 2022 2,87x VE / CA 2023 2,04x Nbr Employés 22 351 Flottant 35,1% Prochain événement sur ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED 26/05/22 Année 2022 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Cloture 268,15 INR Objectif de cours Moyen 348,65 INR Ecart / Objectif Moyen 30,0% Dirigeants et Administrateurs Ashish Dikshit Head-Business Jagdish Bajaj Chief Financial Officer & Chief Risk Officer Kumar Mangalam Birla Chairman Praveen Shrikhande Chief Digital & Information Officer Geetika Anand Talwar Secretary, Compliance Officer & Assistant VP