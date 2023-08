Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) est un gestionnaire de placements basé en Inde. La société offre à ses clients une grande variété de solutions de placement axées, entre autres, sur le revenu régulier, la création de richesse et les économies d'impôt. La société gère les portefeuilles de placement du Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, du India Advantage Fund Ltd, Mauritius, du India Excel (Mauritius) Fund et du Aditya Birla Real Estate Fund. La société fournit également des services de gestion de portefeuille et des services de conseil en investissement aux fonds offshore et aux investisseurs fortunés.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds