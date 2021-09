DGAP-DD : Adler Group S.A. anglais

Notification et déclaration publique des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement associées 03.09.2021 / 07:00 L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement associées 1. Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes/personne étroitement associée a) Nom^1 Maximilian Rienecker 2. Raison de la notification Fonction/ a) statut^2 Co-CEO Notification initiale/ b) Modification^3 notification initiale Détails de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou de la vente aux enchères 3. contrôleur a) Nom^4 Adler Group S.A. b) LEI^5 391200OYYFJ3DWAMEC69 Détails de la ou des transactions : section à répéter pour (i) chaque type d'instrument ; (ii) chaque type de transaction ; (iii) chaque date ; et (iv) chaque 4. lieu où les transactions ont été effectuées Description de l'instrument financier, type d'a) instrument^6 action Code d'identification^7 ISIN : LU1250154413 Nature de la b) transaction^8 acquisition (d'actions) Prix(s) Volume(s) 21,38 EUR 720 21,40 EUR 265 21,36 EUR 15 21,38 EUR 500 21,42 EUR 379 Pour les personnes morales : nom complet, y compris la forme juridique telle qu'elle est prévue dans le registre où elle est constituée, le cas échéant. Pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes : indiquer la fonction occupée au sein de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme de mise aux enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères, par exemple PDG, directeur financier. Pour les personnes étroitement associées : - Indication que la notification concerne une personne étroitement associée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ; - Nom et fonction de la personne concernée exerçant des responsabilités dirigeantes. Indication qu'il s'agit d'une notification initiale ou d'une modification de notifications antérieures. En cas de modification, expliquer l'erreur que cette notification modifie. ^4 Nom complet de l'entité ^5 Code d'identification de l'entité juridique conformément à la norme ISO 17442 Code LEI. ^6 Indication de la nature de l'instrument : - une action, un titre de créance, un dérivé ou un instrument financier lié à une action ou à un titre de créance ; - un quota d'émission, un produit d'enchères basé sur un quota d'émission ou un dérivé relatif à un quota d'émission. ^7 Code d'identification de l'instrument tel que défini dans le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques réglementaires pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes, adopté en vertu de l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014. ^8 Description du type de transaction en utilisant, le cas échéant, le type de transaction identifié à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 14, du règlement (UE) n° 596/2014 ou un exemple spécifique énoncé à l'article 19, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 596/ 2014. Conformément à l'article 19, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) n° 596/2014, il convient d'indiquer si la transaction est liée à l'exercice d'un programme d'options sur actions. ^9 Lorsque plusieurs transactions de même nature (achats, ventes, prêts, emprunts, ...) sur le même instrument financier ou le même quota d'émission sont exécutées le même jour et sur le même lieu de transaction, les prix et les volumes de ces transactions sont déclarés dans ce champ, sous la forme de deux colonnes comme présenté ci-dessus, en insérant autant de lignes que nécessaire. En utilisant les normes de données pour le prix et la quantité, y compris, le cas échéant, la devise du prix et la devise de la quantité, telles que définies dans le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques réglementaires pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes, adopté en vertu de l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014. ^10 Les volumes de transactions multiples sont agrégés lorsque ces transactions : - portent sur le même instrument financier ou le même quota d'émission ; - sont de même nature ; - sont exécutées le même jour ; et - sont exécutées sur le même lieu de transaction. En utilisant la norme de données pour la quantité, y compris, le cas échéant, la devise de la quantité, telle que définie dans le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques réglementaires pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes, adopté en vertu de l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014. ^11 Informations sur les prix : - En cas de transaction unique, le prix de la transaction unique ; - En cas d'agrégation des volumes de plusieurs transactions : le prix moyen pondéré des transactions agrégées.

03 septembre 2021 01:00 ET (05:00 GMT)