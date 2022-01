La société allemande Adler conclut sa deuxième vente immobilière importante pour réduire sa dette.

Adler Group, l'un des plus grands propriétaires d'Allemagne, a annoncé la vente d'environ 14 400 maisons et propriétés commerciales jeudi, sa deuxième vente de ce type en autant de semaines et une opération qui, selon la société, l'aidera à réduire ses dettes.

Adler Group, dont les actions se sont effondrées depuis qu'il a été pris pour cible l'année dernière par des vendeurs à découvert qui critiquaient son activité, a déclaré qu'il recevrait un produit net en espèces de 600 millions d'euros (686 millions de dollars) de la vente à la société de capital-investissement KKR.

La société a déclaré que la vente l'aiderait à atteindre son objectif d'avoir un ratio prêt/valeur, un indicateur important du poids de sa dette, inférieur à 50 %.

Au début du mois, Adler a annoncé une vente similaire de plus de 15 500 propriétés à LEG Immobilien.

