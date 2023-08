BERLIN (dpa-AFX) - Le groupe immobilier Adler augmente les loyers à Berlin et se retire d'une alliance qui devait limiter de telles augmentations. Une porte-parole de l'entreprise a fait savoir mardi que l'adaptation des loyers était nécessaire après une prise en compte globale des intérêts des parties prenantes, des actionnaires, des créanciers et des locataires. En conséquence, le groupe Adler se retire de l'Alliance berlinoise pour la construction de nouveaux logements et le logement abordable.

L'alliance existe depuis début 2022 et un accord a été signé en juin 2022. Outre les objectifs de construction, il contient également des accords sur le développement des loyers et la protection des locataires. Il a notamment été stipulé que les sociétés de logement privées n'augmenteraient pas les loyers de plus de 11 % en trois ans. A Berlin, la loi autorise jusqu'à 15 % en trois ans. Le loyer de référence local de l'échelle des loyers ne doit en principe pas être dépassé.

Fin 2022, le groupe Adler détenait plus de 26 000 logements locatifs, dont environ 17 000 à Berlin. Dans sa déclaration de mardi, il n'a pas indiqué de quel pourcentage il augmentait actuellement les loyers. Plusieurs médias ont rapporté ces derniers jours que le groupe utilisait complètement la limite d'écrêtement de 15 pour cent dans de nombreux cas.

Le groupe Adler est profondément en crise. Adler s'était retrouvé dans le collimateur de l'autorité de surveillance financière Bafin après que la société immobilière ait subi pour la première fois en octobre 2021 la pression du vendeur à découvert Fraser Perring. Il avait formulé de graves accusations à l'encontre d'Adler, il s'agissait entre autres de l'évaluation de projets immobiliers. Les vendeurs à découvert vendent des actions empruntées dans l'espoir d'une baisse des cours, afin de les racheter plus tard à un prix inférieur.

La société d'audit KPMG a ensuite refusé de certifier le bilan 2021 d'Adler. L'année dernière, le groupe Adler a enregistré une perte d'environ 1,7 milliard d'euros. En avril, un tribunal a donné le feu vert au groupe pour une restructuration./nif/DP/stw