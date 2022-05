Le propriétaire allemand Adler s'attend à ce que son rival LEG achète la participation restante de BCP

"LEG a déjà acquis 7% de BCP auprès de nous et 24% auprès d'actionnaires minoritaires. Ils ont donc une participation importante. De plus, ils ont confirmé que la BCP correspond parfaitement à leur stratégie", a déclaré Thierry Beaudemoulin, directeur général d'Adler, lors d'une conférence de presse.

Dans le but de réduire sa dette, Adler avait déjà vendu environ 30 000 appartements - près de la moitié de son portefeuille - et d'autres actifs entre fin 2021 et début 2022. Cela comprenait la vente d'une participation de 6,8 % dans BCP à LEG, avec une option d'achat pour le reste.