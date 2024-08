Adler Group SA, anciennement ADO Properties, est une société immobilière basée au Luxembourg. La société opère en Allemagne, dans le domaine de l'immobilier résidentiel, avec environ 70 000 unités résidentielles et un pipeline de développement d'environ 10 000 nouveaux appartements en Allemagne. La société se concentre sur la gestion d'actifs et de portefeuilles, la gestion de propriétés et d'installations et le développement de propriétés résidentielles dans toute l'Allemagne. La société opère à travers deux secteurs d'activité : La gestion de biens résidentiels et le développement. La gestion de biens résidentiels propose la location et la gestion de biens résidentiels, la gestion de contrats de location et la commercialisation d'unités résidentielles en mettant l'accent sur l'optimisation des revenus locatifs. La partie développement de l'activité se divise en projets de construction pour la vente et en projets de construction pour la détention.