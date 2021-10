Le groupe immobilier allemand Adler, accusé de fraude, s'effondre

Francfort (awp/afp) - Le titre Adler, l'un des plus importants groupes immobiliers allemands, s'est effondré mercredi à la Bourse de Francfort après des accusations de fraude prises au "sérieux" par le superviseur Bafin.

L'action cotée au SDax des petites valeurs terminé sur un plongeon de 25,93% à 10 euros, en ayant perdu jusqu'à plus de 30% en séance.

En matinée, une note au vitriol sur Adler publiée par Viceroy Research, une société américaine qui mène des enquêtes indépendantes sur des pratiques douteuses de la part des grandes entreprises, a semé la panique chez les investisseurs.

"Le groupe Adler est un foyer de fraude, de tromperie et de fausses déclarations financières visant à cacher sa véritable situation financière, qui est sombre", assène la note.

"Nous prenons le rapport au sérieux et examinons les allégations qu'il contient", a réagi dans l'après-midi le superviseur Bafin, dans un mail transmis à l'AFP.

Si des "soupçons d'infractions pénales" sont avérés, l'autorité les signalera "au parquet compétent", ajoute-t-elle.

Dans sa note, Viceroy Research assimile la cible à un repère de "voyous" où des "administrateurs fantômes et associés" peuvent "s'enrichir systématiquement" au détriment d'investisseurs en actions et obligations, le tout via des montages opaques.

Autre accusation grave, le bilan, reposant largement sur des parcs immobiliers locatifs en portefeuille, a été "artificiellement gonflé dans une large mesure".

Une accusation "manifestement erronée", selon une réaction d'Adler rapportée par Bloomberg.

L'avenir de cette entreprise détenue majoritairement par une holding sise au Luxembourg, Adler Group S.A, est déjà en suspens. Cette maison-mère a annoncé lundi s'engager dans une réorientation stratégique, après avoir reçu des offres de reprise de son portefeuille générant des revenus locatifs.

Viceroy Research a déjà fait trembler de grandes entreprises par le passé, comme le groupe de distribution sud-africain Steinhoff, une des principales capitalisations boursières d'Afrique du Sud qui s'est retrouvée au coeur d'un vaste scandale financier.

afp/rp