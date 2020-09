ADLPARTNER : signe deux acquisitions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ADLPartner a racheté deux entreprises des secteurs de la communication et du marketing : Pschhh, agence de planning stratégique et de création, et AWE, société de marketing digital spécialiste du marketing BtoB. Ces investissements s'accompagnent d'une nouvelle organisation du groupe en 6 pôles d'activités et de la nomination d'une nouvelle directrice générale du Pôle Presse.Bertrand Laurioz, président du directoire a commenté : "En cette période de crise, notre modèle économique prouve toute sa résilience et nous permet de poursuivre avec détermination notre croissance. Ainsi, nous avons racheté durant l'été 2020, deux entreprises qui vont nous permettre de nous renforcer à la fois sur le marketing BtoC et le marketing BtoB. Le Groupe ADLPatner aura intégré trois entreprises (Ividence, Pschhh, AWE) en l'espace de 7 mois. La crise est donc pour nous un accélérateur de transformation et de croissance. "